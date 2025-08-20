Нідерланди відправлять Польщі дві системи ППО Patriot

Нідерланди поставлять Польщі два зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

Нідерланди відправлять Польщі системи ППО Patriot: що відомо

За словами оборонного відомства Нідерландів, системи ППО Patriot посилять захист НАТО.

– Системи протиповітряної оборони та приблизно 300 військовослужбовців захищатимуть логістичний центр Служби допомоги та підготовки НАТО для України з 1 грудня до 1 червня наступного року, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

Пакет також передбачає систему ППО NASAMS та антидронові комплекси.

Рішення ухвалено після зустрічі Трампа, Зеленського і лідерів ЄС у Вашингтоні.

– Це розгортання сприяє досягненню трьох важливих цілей: захисту території НАТО, стримування російської агресії та надання постійної підтримки Україні. Таким чином, ми тримаємо російську загрозу на відстані наскільки це можливо, – додав міністр оборони Нідерландів Рубен Брейкелманс.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Вашингтоні США та європейські лідери почнуть розробляти безпекові гарантії для України. Вони базуватимуться на роботі Коаліції охочих та можуть передбачати розгортання багатонаціональних сил.

