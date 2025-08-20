ПАРЄ може позбавити Грузію членства через погіршення ситуації з демократією

51 депутат Парламентської асамблеї Ради Європи з 24 країн підписали заяву під назвою Автократичний регрес у Грузії. У документі йдеться про різке погіршення ситуації з демократією в країні.

Відповідну заяву опублікували на сайті ПАРЄ.

Грузію можуть виключити із ПАРЄ: що відомо

Парламентарі нагадали, що ще у січні Асамблея погодила повноваження грузинської делегації за умови повернення держави до демократичних принципів. Вони наголошували на звільненні політв’язнів і проведенні нових виборів.

Підписанти назвали дії грузинської влади кампанією з ліквідації демократичної опозиції.

– Високопоставлених лідерів опозиції ув’язнили. Громадянські активісти та журналісти зіткнулися з політично мотивованим кримінальним переслідуванням. Це вже не серія ізольованих інцидентів, а тривала кампанія з метою ліквідації демократичної опозиції, обмеження свободи слова та примушення громадянського суспільства замовкнути, – йдеться у заяві.

Автори заяви попередили, якщо влада Грузії не змінить свій курс, вони оскаржать повноваження делегації і розпочнуть процедуру виключення країни за грубі порушення статутних принципів Ради Європи.

– Цей шлях репресій та відсторонення порушує зобов’язання Грузії як члена Ради Європи та суперечить авторитету Асамблеї. Асамблея повинна дотримуватися своїх правил та резолюцій, – йдеться у документі.

Серед підписантів – семеро представників української делегації.

