Переговори в США без Польщі спричинили політичні суперечки у Варшаві

Між польським урядом та адміністрацією президента Кароля Навроцького виникла суперечка через те, що представників країни не запросили до Вашингтона на зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського 18 серпня.

Про це повідомляють TVN24 та Gazeta Wyborcza.

Відсутність Польщі на зустрічі у Вашингтоні

Лідери Європи прибули в понеділок до Білого дому, щоб обговорити з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським можливості досягнення миру в Україні. До європейської делегації входили генеральний секретар НАТО Марк Рютте і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідери п’яти країн – президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александр Стубб.

У складі делегації не було представника Польщі, хоча ще під час передвиборчої кампанії Кароль Навроцький говорив про свої добрі стосунки з Білим домом. Політики правлячої коаліції та опозиції перекладають відповідальність за цю помилку один на одного.

18 серпня прессекретар президента Польщі Рафал Лескевич заявив, що Навроцький надає пріоритет підготовці свого візиту до Сполучених Штатів 3 вересня. Тому Польща не буде направляти свого представника на зустріч у Білому домі в понеділок.

Сам Кароль Навроцький нагадав, що брав участь в онлайн-зустрічі між Трампом, лідерами країн Європи та президентом України Зеленським після зустрічі американського президента та очільника РФ Путіна на Алясці 15 серпня.

Навроцький також заявив, що саме Володимир Зеленський запрошував європейських лідерів до Вашингтона.

Відсутність поляків у Вашингтоні спричинила суперечки

Членкиня Європарламенту від праворадикальної партії Конфедерації Єва Заянчковська-Гернік у своєму дописі у соцмережі X, що 6,7% ВВП Польща виділила на допомогу Україні, але “цього не вистачило, щоб бути в Білому домі, де вирішуються питання безпеки Європи”.

Вона також висловила претензію у бік президента Зеленського, бо, начебто він навіть словом не згадав про відсутність Польщі у Вашингтоні.

– Ми вкотре відчуваємо, як на практиці виглядає вдячність України, яка без допомоги Польщі вже давно б занепала – президент Зеленський навіть словом не згадав про нашу присутність, а просто взяв під руку Урсулу фон дер Ляєн, і на цьому все, – написала Єва Заянчковська-Гернік.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що до Білого Дому на зустрічі запрошує президент США: Хочу вам повідомити, що на зустрічі до Вашингтону запрошує президент США, з яким польські представники руху MAGA і особисто Кароль Навроцький мають хороші відносини.

Керівник офісу міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидаш заявив, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський нібито не висловив готовності Польщі взяти участь у візиті до Вашингтону. За його словами, польська сторона наразі зосереджена на поїздці Кароля Навроцького до США 3 вересня.

Радослав Сікорський відповів Марчіну Пшидашу, що згідно зі стенограмою розмови з президентом України не обговорювалось питання участі Польщі у зустрічі у Вашингтоні 18 серпня.

— Заступник міністра Пшидач отримав детальний звіт від МЗС про конференц-дзвінок Коаліції охочих і знає, що жодних записів про присутність надано не було. У нас є стенограма. Співпрацювати без поваги до фактів та хоча б якоїсь доброї волі буде нелегко, — написав Радослав Сікорський.

Премʼєр Польщі Дональд Туск у соцмережі X написав, що президенту Каролю Навроцькому необхідний час для розуміння міжнародної політики. За його словами, зовнішня присутність Польщі вимагає терпіння, єдиних дій та співпраці з боку всіх державних інституцій.

Реакція медіа

Редактор видання Gazeta Wyborcza Бартош Вєлінський зауважив, що Кароль Навроцький мав би бути присутнім на історичній зустрічі у Вашингтоні, адже це безпосередньо вплине на безпеку Польщі. Натомість Навроцький обрав двосторонні зустрічі у Білому домі, що переважно є піаром.

Журналіст Міхал Ольшевський назвав відсутність Польщі на зустрічі 18 серпня днем великої поразки польської дипломатії, адже політика значною мірою складається з жестів і символів.

