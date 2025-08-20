США здатні розгромити армію РФ без ядерної зброї та наземних військ в Україні – The Telegraph

США можуть завдати нищівного удару по російським військам, не застосовуючи ядерної зброї та без введення наземних військ на територію України.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

США можуть знищити армію РФ без присутності в Україні: що відомо

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що США готові стати частиною системи безпеки України у разі досягнення мирної угоди. Проте наголосив, що американських військових на території України не буде.

Як пише видання, війна в Україні показала реальний рівень російських збройних сил.

Telegraph пише, що Кремль роками демонстрував так звану суперзброю, якою нібито міг протистояти Заходу. Проте реальність виявилась інакшою.

Видання пояснює, що гіперзвукова ракета Кинджал, яку в Москві називають непереможною, фактично є модифікацією ракети Іскандер 1980-х років. В Україні її неодноразово збивали системами Patriot. Ракета Циркон, яку росіяни позиціонували як стратегічний прорив, також не виправдала очікувань.

На думку експертів, ці невдачі продемонстрували відсутність у Росії сучасних технологій, які могли б протистояти високоточній зброї НАТО.

The Telegraph пише, якби Росія справді була рівним конкурентом США, то результат вторгнення у 2022 році можна було б порівняти із операціями США в Іраку 2003 року чи в Лівії 2011 року.

Натомість армія РФ, маючи чисельну та технічну перевагу, не змогла прорвати опір України. Уже в перші місяці вторгнення більшість російських підрозділів були відкинуті від Києва. Війна перетворилася на виснажливе протистояння, де Україна, навіть із меншими ресурсами, зупинила ворога.

Видання наголошує, що сучасна зброя США має перевагу над російською.

Зазначається, що ракети Tomahawk і JASSM здатні вражати найвіддаленіші цілі. Системи ATACMS та їхній наступник PrSM можуть бути передані Україні й радикально змінити ситуацію на фронті.

Також системи РЕБ та AWACS, технологія стелс мають набагато вищий рівень, аніж російські.

Видання пише, що теоретично російські системи ППО С-300 і С-400 мали б захищати армію Путіна, як і численні радянські винищувачі часів Холодної війни. Та на практиці вони виявилися паперовими тиграми — безсилими навіть проти простих українських дронів із пропелерами, технологічно подібних до апаратів Першої світової війни.

Так само провально російські технології показали себе й проти Ізраїлю. Тож у протистоянні з військовою машиною США шанси Москви здаються мізерними. Щойно її протиповітряна оборона буде придушена, а українські чи західні безпілотники та літаки отримають свободу дій, російські наземні війська швидко опиняться в хаосі — подібно до армій Саддама Хусейна чи Муаммара Каддафі.

