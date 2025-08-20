Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

У TikTok з’явився акаунт Білого дому: що сказав Трамп у першому дописі

Головне
  • Білий дім запостив перше відео у TikTok.
  • Чому адміністрація президента США вирішила завести акаунт.
  • Чому заборона TikTok у США щоразу відкладається.
статки Трампа
Фото: Depositphotos

Білий дім завів офіційний акаунт у TikTok і вже опублікував кілька відео. Першим з них став ролик з кадрами президента США Дональда Трампа та його команди.

Білий дім у TikTok

На тлі дедлайну з продажу американських активів платформи, що невпинно наближається до компанії ByteDance, адміністрація президента заявила: Америко, ми повернулися! Як справи, TikTok?

@whitehouseAmerica we are BACK! What’s up TikTok?♬ original sound – The White House

Зараз дивляться

У ролику Трампа не лише видно, а й чутно. Відео змонтоване під текст його промов, у яких він, зокрема, звертається до народу.

– Щодня я прокидаюся рішуче налаштованим зробити життя нації кращим! Я – ваш голос! – заявляє лідер США.

Трішки згодом Білий дім виклав ще два ролики: один – з кадрами будівлі президентської резиденції, інший – з нарізкою цитат Дональда Трампа з різних інтервʼю. Є серед них і зустріч Трампа в Овальному кабінеті із президентом України Володимиром Зеленським у лютому 2025 року.

@whitehouse‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’♬ original sound – The White House

У США TikTok має понад 170 млн користувачів. Для нинішнього президента ця платформа не нова – саме завдяки їй він активно збирав підтримку молодих виборців і переміг Камалу Гарріс на виборах 2024 року.

– Адміністрація прагне говорити з людьми на всіх майданчиках. Меседж Дональда Трампа вже домінував у TikTok під час кампанії, і тепер ми будемо розвивати цей успіх, – пояснила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Чому TikTok досі працює в США

Популярний застосунок для створення та перегляду коротких відео вже кілька років під пильним контролем у США. Все через побоювання щодо безпеки даних і можливого впливу КНР.

Закон 2024 року вимагав від китайської компанії ByteDance продати американські активи застосунку або зупинити його роботу ще до 19 січня 2025-го.

Але після інавгурації Дональд Трамп вже тричі відкладав заборону: спочатку до квітня, потім до червня, а тепер – до 17 вересня.

Офіційно відтермінування дає час, щоб завершити угоду з американськими інвесторами. Проте щоразу ці рішення викликають критику серед демократів, які нагадують, що ризики передання даних до КНР нікуди не зникли.

Читайте також
TikTok готує нову версію застосунку для США перед очікуваним продажем – ЗМІ
TikTok для музикантів

Пов'язані теми:

TikTokБілий дімДональд Трамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь