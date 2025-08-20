У TikTok з’явився акаунт Білого дому: що сказав Трамп у першому дописі

Головне Білий дім запостив перше відео у TikTok.

Чому адміністрація президента США вирішила завести акаунт.

Чому заборона TikTok у США щоразу відкладається.

Білий дім завів офіційний акаунт у TikTok і вже опублікував кілька відео. Першим з них став ролик з кадрами президента США Дональда Трампа та його команди.

Білий дім у TikTok

На тлі дедлайну з продажу американських активів платформи, що невпинно наближається до компанії ByteDance, адміністрація президента заявила: Америко, ми повернулися! Як справи, TikTok?

У ролику Трампа не лише видно, а й чутно. Відео змонтоване під текст його промов, у яких він, зокрема, звертається до народу.

– Щодня я прокидаюся рішуче налаштованим зробити життя нації кращим! Я – ваш голос! – заявляє лідер США.

Трішки згодом Білий дім виклав ще два ролики: один – з кадрами будівлі президентської резиденції, інший – з нарізкою цитат Дональда Трампа з різних інтервʼю. Є серед них і зустріч Трампа в Овальному кабінеті із президентом України Володимиром Зеленським у лютому 2025 року.

У США TikTok має понад 170 млн користувачів. Для нинішнього президента ця платформа не нова – саме завдяки їй він активно збирав підтримку молодих виборців і переміг Камалу Гарріс на виборах 2024 року.

– Адміністрація прагне говорити з людьми на всіх майданчиках. Меседж Дональда Трампа вже домінував у TikTok під час кампанії, і тепер ми будемо розвивати цей успіх, – пояснила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Чому TikTok досі працює в США

Популярний застосунок для створення та перегляду коротких відео вже кілька років під пильним контролем у США. Все через побоювання щодо безпеки даних і можливого впливу КНР.

Закон 2024 року вимагав від китайської компанії ByteDance продати американські активи застосунку або зупинити його роботу ще до 19 січня 2025-го.

Але після інавгурації Дональд Трамп вже тричі відкладав заборону: спочатку до квітня, потім до червня, а тепер – до 17 вересня.

Офіційно відтермінування дає час, щоб завершити угоду з американськими інвесторами. Проте щоразу ці рішення викликають критику серед демократів, які нагадують, що ризики передання даних до КНР нікуди не зникли.

