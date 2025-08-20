Литва не відкидає відправлення своїх військ в Україну у рамках миротворчої місії – Науседа

Литва висловила готовність сприяти у процесі гарантій безпеки Україні, заявив президент балтійської країни Гітанас Науседа.

Науседа про миротворців в Україні

На запитання, чи будуть литовські війська надіслані в Україну в складі сил держав коаліції, Науседа сказав:

– Поки що про це говорити зарано, тому що коаліція тих, хто хоче це зробити, лише визначила своє завдання і буде активована лише за умови забезпечення миру. Іншими словами, вона стане гарантом миру.

Зараз дивляться

За словами президента Литви, країна готова “надавати миротворчі війська настільки, наскільки дозволяє мандат Сейму”.

– Може статися так, що, наприклад, нам не доведеться надсилати війська, тому що просто буде важливіше генерувати інші можливості і, можливо, нас попросять зробити інші речі. У будь-якому разі участь Литви в миротворчій діяльності навряд чи буде дуже суттєво кількісно відрізнятися від того, що ми робили в Афганістані свого часу, – додав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News 19 серпня заявив, що не розглядає можливість розміщення американських військових в Україні. Водночас він припустив, що Вашингтон може забезпечити повітряну підтримку у разі досягнення домовленостей про припинення війни, однак деталей не уточнив.

За словами Трампа, Франція, Німеччина та Велика Британія в межах безпекових гарантій пропонують розмістити свої війська на території України. Він також висловив думку, що Москва може погодитися на такий варіант, хоча Кремль неодноразово заявляв про заперечення проти присутності іноземних військових у країні.

Трамп додав, що не виключає відмови президента РФ Володимира Путіна від укладання будь-якої мирної угоди.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.