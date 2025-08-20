Росія в четверо збільшила кількість операцій із саботажу в Європі – звіт IISS

Росія значно збільшила кількість операцій із саботажу у Європі. З 2023 року число атак на критично важливу інфраструктуру зросло майже вчетверо.

Про це йдеться у висновках, оприлюднених Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS).

Росія збільшила кількість операцій з саботажу в Європі

Звіт підтверджує численні повідомлення у медіа, обвинувальні акти та попередження спецслужб, у яких наголошувалося, що РФ розглядає диверсії та шпигунські операції як один із ключових інструментів дестабілізації урядів у країнах Європи.

Зараз дивляться

– Хоча Росії досі не вдалося досягти своєї головної мети, європейські столиці зазнали труднощів у реагуванні на російські операції з саботажу, а також у виробленні єдиної відповіді, координації дій, розробці ефективних заходів стримування та накладенні достатніх витрат на Кремль, – зазначається у звіті IISS.

Йдеться про так звані гібридні атаки: підпали, пошкодження підводних кабелів зв’язку кораблями, перебої в роботі GPS, хакерські атаки на цифрову інфраструктуру.

За даними IISS, основними об’єктами диверсій стають підприємства та інші цілі, пов’язані з Україною або із західною допомогою Києву, у тому числі зброєю чи технічним забезпеченням.

Активність Росії різко зросла після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. У 2023-2024 роках кількість атак збільшилася майже в чотири рази.

У першій половині 2025 року зафіксовано певне зменшення таких випадків, причини цього поки що незрозумілі.

Ще до вторгнення європейські країни вислали десятки російських агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям.

Це змусило спецслужби РФ звертатися до посередників та найманців, іноді навіть залучаючи людей, які не знали справжньої мети завдань.

Росія використовує для диверсій посередників та найманців

У Великій Британії триває розслідування щодо групи з чотирьох чоловіків, серед яких двоє українців, які підпалили два об’єкти та автомобіль, пов’язані з прем’єром Кіром Стармером.

Минулого місяця британський суд визнав трьох осіб винними у підпалі складу в Лондоні, де зберігалося обладнання для України.

Слідство вважає, що змову організували агенти, пов’язані з ПВК Вагнер. У схожій справі ще трьох українців обвинувачують у спробі підпалу майна, що також мало зв’язок із британським прем’єром.

– Росія використала прогалини в правових системах, застосовуючи підхід “гіг-економіки”, що дозволяє уникати відповідальності. З 2022 року, після висилки сотень її розвідників з європейських столиць, Росія ефективно використовує онлайн-рекрутинг громадян третіх країн, щоб обійти заходи контррозвідки в Європі, – йдеться у звіті.

У документі також зазначено, що європейські уряди досі недостатньо інвестували у захист критичної інфраструктури, попри ризики того, що прихована кампанія Москви може стати підготовкою до довгострокової дестабілізації.

Офіційної реакції російської сторони на момент публікації не було.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.