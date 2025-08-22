Румунія не відправить війська в Україну, але готова надати НАТО військові бази

Прем’єр Румунії Іліє Боложан заявив, що розміщення на території країни військових баз союзників із НАТО може стати її внеском у встановлення стійкого миру в Україні.

Про це пише румунська агенція новин Agerpres.

Румунія готова надати свої бази НАТО

Боложана попросили прокоментувати звернення європейських лідерів до США щодо розміщення винищувачів F-35 у країні у межах безпекових гарантій для України.

Румунський прем’єр-міністр підкреслив, що від початку дискусій про гарантії миру позиція Бухареста залишається незмінною щонайменше у двох аспектах. Перший із них – Румунія не направлятиме свої війська в Україну.

Другим пунктом є те, що військові бази Румунії як члена НАТО експлуатуються спільно з союзниками, передусім повітряними силами, і мають бути доступними для використання військами НАТО, США та інших партнерів.

– Навіть сьогодні з наших аеропортів здійснюються повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання, тож це може бути, так би мовити, внеском Румунії у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО, – заявив Боложан.

Британська газета The Times писала, що європейські лідери тиснуть на президента США Дональда Трампа, щоб розмістити в Румунії сучасні винищувачі F-35 як частину гарантій безпеки для України.

Раніше Трамп заявив, що Вашингтон готовий підтримати європейських партнерів у реалізації гарантій безпеки для України шляхом надання допомоги у повітрі.

