Румунія не відправить війська в Україну, але готова надати НАТО військові бази
Прем’єр Румунії Іліє Боложан заявив, що розміщення на території країни військових баз союзників із НАТО може стати її внеском у встановлення стійкого миру в Україні.
Про це пише румунська агенція новин Agerpres.
Румунія готова надати свої бази НАТО
Боложана попросили прокоментувати звернення європейських лідерів до США щодо розміщення винищувачів F-35 у країні у межах безпекових гарантій для України.
Румунський прем’єр-міністр підкреслив, що від початку дискусій про гарантії миру позиція Бухареста залишається незмінною щонайменше у двох аспектах. Перший із них – Румунія не направлятиме свої війська в Україну.
Другим пунктом є те, що військові бази Румунії як члена НАТО експлуатуються спільно з союзниками, передусім повітряними силами, і мають бути доступними для використання військами НАТО, США та інших партнерів.
– Навіть сьогодні з наших аеропортів здійснюються повітряні патрулювання, ведеться повітряна охорона для моніторингу ситуації в Чорному морі, організовуються спільні військові навчання, тож це може бути, так би мовити, внеском Румунії у забезпечення підтримки тривалого миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО, – заявив Боложан.
Британська газета The Times писала, що європейські лідери тиснуть на президента США Дональда Трампа, щоб розмістити в Румунії сучасні винищувачі F-35 як частину гарантій безпеки для України.
Раніше Трамп заявив, що Вашингтон готовий підтримати європейських партнерів у реалізації гарантій безпеки для України шляхом надання допомоги у повітрі.