Трамп зробить заяву з Овального кабінету 22 серпня: що відомо
Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 22 серпня, виступить з заявою в Овальному кабінеті.
Тема виступу поки що не розголошується.
Про це стало відомо з публічного розкладу Трампа.
Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті: що відомо
Виступ американського президента запланований на 12:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом) і відбуватиметься в Овальному кабінеті.
У Білому домі не вказали, на яку тему робитиме заяву Трамп.
Варто зазначити, що заяви президента з Овального кабінету зазвичай стосуються важливих політичних рішень або реагування на значні події національного чи міжнародного масштабу.
Раніше американський лідер повідомляв про двотижневий термін для з’ясування можливості досягнення миру в Україні.
У разі невдачі Трамп обіцяв розглянути альтернативні варіанти дій.