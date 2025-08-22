Трамп зробить заяву з Овального кабінету 22 серпня: що відомо

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 22 серпня, виступить з заявою в Овальному кабінеті.

Тема виступу поки що не розголошується.

Про це стало відомо з публічного розкладу Трампа.

Зараз дивляться

Трамп виступить із заявою в Овальному кабінеті: що відомо

Виступ американського президента запланований на 12:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом) і відбуватиметься в Овальному кабінеті.

У Білому домі не вказали, на яку тему робитиме заяву Трамп.

Варто зазначити, що заяви президента з Овального кабінету зазвичай стосуються важливих політичних рішень або реагування на значні події національного чи міжнародного масштабу.

Раніше американський лідер повідомляв про двотижневий термін для з’ясування можливості досягнення миру в Україні.

У разі невдачі Трамп обіцяв розглянути альтернативні варіанти дій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.