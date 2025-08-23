Франція викликала посла Італії через висловлювання віцепрем’єра про Макрона

МЗС Франції викликало посла Італії після висловлювань віцепрем’єр-міністра країни Маттео Сальвіні щодо французького президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє агентство AFP.

Франція викликала посла Італії

Посла Італії Емануелу Д’Алессандро викликали у четвер до МЗС Франції після того, як Сальвіні розкритикував Еммануеля Макрона за підтримку відправлення європейських військ в Україну.

Сальвіні заявив, що в такому разі він може надіти шолом і “поїхати сам”.

– Італійські солдати в Україні? У жодному разі. Якщо Еммануель Макрон хоче, нехай сам їде. Одягай шолом, бери гвинтівку і їдь сам в Україну, – сказав італійський віцепрем’єр.

Дипломатичні джерела повідомили, що послу Італії в МЗС Франції нагадали, що “ці зауваження суперечать клімату довіри й історичним відносинам між нашими двома країнами”, а також останнім подіям, які підкреслили сильну збіжність позицій двох країн, зокрема щодо незмінної підтримки України.

В уряді та МЗС Італії ситуацію не коментували.

Це не перший випадок, коли Сальвіні робить гострі висловлювання у бік президента Франції. У березні він назвав Макрона “божевільним”, звинувативши його у тому, що він нібито штовхає Європу до війни з Росією.

