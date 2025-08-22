Канада скасовує більшість мит на імпорт зі США, але зберігає обмеження на авто і сталь

Головне Канада скасовує більшість мит на товари зі США.

Сталь, алюміній і авто залишаються під обмеженнями.

Оттава й Вашингтон домовилися про тіснішу співпрацю для врегулювання питання мит.

Прем'єр Марк Карні заявив, що Канада має успіхи у переговорах зі США.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що уряд країни скасовує низку мит, запроваджених у відповідь на обмеження США.

Про це інформує The Globe and Mail.

Канада скасовує низку мит на американські товари

– Відповідно до наших зобов’язань за угодою між США, Мексикою і Канадою (USMCA) я сьогодні оголошую, що канадський уряд вживе заходів, аналогічних зробленим раніше США, і скасує мита на всі американські товари, що підпадають під дію договору, – заявив прем’єр у п’ятницю, 22 серпня.

Карні уточнив, що Канада залишає у силі мита на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів зі США. За його словами, Оттава планує інтенсивно співпрацювати з Вашингтоном, аби врегулювати ці питання.

Очільник канадського уряду також розповів, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом цього тижня сторони домовилися активніше обговорювати виклики у стратегічних секторах та розширювати співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій та безпеки.

Карні підкреслив, що Канада демонструє успіхи у торговельних переговорах із США.

– На даний момент у Канади найкраща торговельна угода з США, і, хоча вона відрізняється від того, що було раніше, вона все одно краща, ніж у будь-якої іншої країни, – наголосив прем’єр.

Підвищення мит для Канади: що відомо

1 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%.

При цьому уточнювалося, що товари, які підпадають під пільговий режим у рамках USMCA, не охоплюються новими митними ставками.

Як нагадує The Globe and Mail, Оттава домагається угоди про зниження або скасування тарифів на низку канадських товарів.

У липні Карні визнав, що переконати Трампа повністю відмовитися від мит навряд чи вдасться.

Канада вже реалізувала три етапи заходів у відповідь. Перший включав 25-відсоткові мита на американські товари на суму $30 млрд, серед яких мотоцикли та апельсиновий сік.

У другому раунді аналогічні обмеження поширилися ще на $30 млрд імпорту, зокрема металеві вироби та товари широкого вжитку.

Третій раунд стосувався автомобілів, за винятком тих компаній, які розмістили виробництво на території Канади.

Згодом Оттава частково послабила дію цих обмежень, ухваливши винятки для окремих категорій сировини та матеріалів американського виробництва, що використовуються в канадській промисловості.

