Пожежа після атаки дронів на НПЗ у Новошахтинську залишила без води ціле місто

У місті Красний Сулін Ростовської області повністю припинили подавання води через пожежу на Новошахтинському НПЗ.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Пожежа на Новошахтинському НПЗ: що відомо

За словами місцевої влади, водопостачання припинили через потребу води для гасіння пожежі у сусідньому місті Новошахтинськ, де розташований НПЗ.

Відомо, що Новошахтинський нафтопереробний завод загорівся у ніч на 21 серпня після атаки українських безпілотників. Він горить уже третю добу поспіль.

Міністерка ЖКГ Ростовської області Антоніна Пшенична заявила, що відновлення водопостачання у Красному Суліні, де мешкає понад 30 тисяч людей, відбудеться після наповнення резервуарів і перевірки водогону. Конкретних строків вона не назвала.

Поки що жителям підвозитимуть воду автоцистернами.

Пожежу на НПЗ підтверджують супутникові знімки NASA FIRES.

Жителі Новошахтинська скаржаться у соціальних мережах на сильне задимлення через пожежу.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ, який є одним із найбільших постачальників пального на півдні Росії.

Загальний об’єм резервуарів НПЗ – понад 210 тис. кубометрів.

