Пожежа після атаки дронів на НПЗ у Новошахтинську залишила без води ціле місто
У місті Красний Сулін Ростовської області повністю припинили подавання води через пожежу на Новошахтинському НПЗ.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Пожежа на Новошахтинському НПЗ: що відомо
За словами місцевої влади, водопостачання припинили через потребу води для гасіння пожежі у сусідньому місті Новошахтинськ, де розташований НПЗ.
Відомо, що Новошахтинський нафтопереробний завод загорівся у ніч на 21 серпня після атаки українських безпілотників. Він горить уже третю добу поспіль.
Міністерка ЖКГ Ростовської області Антоніна Пшенична заявила, що відновлення водопостачання у Красному Суліні, де мешкає понад 30 тисяч людей, відбудеться після наповнення резервуарів і перевірки водогону. Конкретних строків вона не назвала.
Поки що жителям підвозитимуть воду автоцистернами.
Пожежу на НПЗ підтверджують супутникові знімки NASA FIRES.
Жителі Новошахтинська скаржаться у соціальних мережах на сильне задимлення через пожежу.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Новошахтинському НПЗ, який є одним із найбільших постачальників пального на півдні Росії.
Загальний об’єм резервуарів НПЗ – понад 210 тис. кубометрів.