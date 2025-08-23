Росія планує щомісяця виробляти понад 6 тис. дронів Shahed

Російська Федерація планує виробляти понад 6 тис. ударних дронів типу Shahed щомісяця.

Плани Росії щодо виробництва Shahed

Як повідомляє CNN з посиланням на джерело в українській розвідці, у Росії не лише збільшили випуск ударних безпілотників, а й здешевили їхнє виробництво порівняно з періодом, коли доводилося закуповувати дрони в Ірану.

За словами співрозмовника, якщо у 2022 році Росія витрачала близько $200 тис. на один безпілотник, то у 2025 році його вартість знизилася приблизно до $70 тис.

Це стало можливим завдяки масовому виробництву дронів Shahed на заводі Алабуга в Татарстані, стверджує джерело.

Як зазначають журналісти, оцінки значно різняться. Наприклад, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) зазначає, що Shahed-136 коштує від $20 до $50 тис. за одиницю.

У виданні пояснили, для порівняння, вартість одного перехоплювача ракет класу земля-повітря може сягати понад $3 млн.

Як зазначається, відносно низька вартість дозволяє Росії активізувати нічні атаки на території України за допомогою ударних дронів, а також проводити частіші масштабні обстріли.

На початку повномасштабної війни великі атаки ракет і безпілотників відбувалися раз на місяць. Але наразі, за аналізом CSIS, ці атаки бувають у середньому кожні вісім днів.

