Росія планує щомісяця виробляти понад 6 тис. дронів Shahed
Російська Федерація планує виробляти понад 6 тис. ударних дронів типу Shahed щомісяця.
Плани Росії щодо виробництва Shahed
Як повідомляє CNN з посиланням на джерело в українській розвідці, у Росії не лише збільшили випуск ударних безпілотників, а й здешевили їхнє виробництво порівняно з періодом, коли доводилося закуповувати дрони в Ірану.
За словами співрозмовника, якщо у 2022 році Росія витрачала близько $200 тис. на один безпілотник, то у 2025 році його вартість знизилася приблизно до $70 тис.
Це стало можливим завдяки масовому виробництву дронів Shahed на заводі Алабуга в Татарстані, стверджує джерело.
Як зазначають журналісти, оцінки значно різняться. Наприклад, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) зазначає, що Shahed-136 коштує від $20 до $50 тис. за одиницю.
У виданні пояснили, для порівняння, вартість одного перехоплювача ракет класу земля-повітря може сягати понад $3 млн.
Як зазначається, відносно низька вартість дозволяє Росії активізувати нічні атаки на території України за допомогою ударних дронів, а також проводити частіші масштабні обстріли.
На початку повномасштабної війни великі атаки ракет і безпілотників відбувалися раз на місяць. Але наразі, за аналізом CSIS, ці атаки бувають у середньому кожні вісім днів.