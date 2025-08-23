Ринок акцій у РФ просів після відмови Кремля від зустрічі Путіна із Зеленським – ЦПД

Російські акції впали до мінімуму за останні два тижні після того, як у Кремлі відмовилися від зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Рекордне падіння ринку акцій в РФ: в ЦПД назвали причину

– Зокрема, індекс Мосбіржі просів на 2,3%, ринок втратив $1,24 млрд капіталізації. Найбільших збитків зазнали компанії, що розраховували на потепління відносин із Заходом: Газпром (-3,5%), Аерофлот (-4,45%), Новатек (-4,3%), Северсталь (-3,8%), Роснефть (-2%) тощо, – йдеться у повідомленні.

Там кажуть, що на тлі агресивної риторики Кремля інвестори втрачають віру в можливість “мирного врегулювання”.

– Фінансові ринки добре відчувають справжню ціну війни: жодних перспектив, лише глухий кут і падіння, – зауважують у ЦПД.

Кремль сигналізує про небажання Путіна зустрічатися із Зеленським

В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який в інтерв’ю NBC News сказав, що Володимир Путін наразі не планує зустрічатися із Володимиром Зеленським.

– Кремль неодноразово використовував Лаврова протягом останніх днів, щоб пояснити позицію про те, що зустрічі Путіна і Зеленського в терміни, які бажає президент США Дональд Трамп, не відбудеться, і інтерв’ю Лаврова американським ЗМІ, ймовірно, має на меті безпосередньо пояснити цю позицію західній аудиторії, – зауважують аналітики.

На їхню думку, так Москва намагається знайти баланс між заспокоєнням внутрішньої аудиторії, яка звикла приймати лише повну перемогу Росії, та запобіганням подальших санкцій США, що можуть вплинути на здатність країни-агресора підтримувати війну.

Крім того, Лавров вкотре повторив тезу про нібито “нелегітимність” демократично обраного президента України.

– Заяви Лаврова та інших російських чиновників про нелегітимність Зеленського також створюють інформаційні умови для того, щоб Росія могла відкинути законність будь-якої мирної угоди, яку вона може підписати, й виправдати порушення РФ такої угоди в майбутньому, – йдеться у звіті.

