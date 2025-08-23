ЄС цього року передав Україні понад €10 млрд від доходів заморожених активів РФ

Європейський Союз у першому півріччі 2025 року передав Україні 10,1 мільярда євро доходів, які отримав від заморожених активів Центрального банку Росії.

Про це повідомляє Welt am Sonntag із посиланням на дані Єврокомісії.

Заморожені активи Росії в ЄС: що відомо

Попередньо відомо, що кошти надходили до уряду України кількома траншами: 3 мільярди євро в січні, 3,1 мільярда у квітні, а також по 1 мільярду у березні, травні, червні та липні.

Вилучені кошти планують спрямувати на розвиток цивільних і військових проєктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році ЄС заморозив російські активи на суму близько 210 мільярдів євро.

Вони перебувають під управлінням Euroclear – найбільшого центрального депозитарію Європи. Компанія оперує активами на понад 40 трильйонів євро.

У РФ виступають категорично проти використання як самих активів, так і прибутків від них, тож уже подали понад сотню судових позовів проти Euroclear.

Джерела повідомили виданню, що російська влада конфіскувала 33 мільярди євро активів клієнтів Euroclear, що зберігалися у російському депозитарії.

Частина європейських політиків вимагає повністю передати заморожені активи Україні.

– Давно настав час напряму використовувати російські кошти. Будь то заради підтримки української економіки чи фінансування систем озброєнь, – заявила депутатка Європарламенту від Німеччини Марі-Аґнес Штрак-Циммерман у коментарі Welt am Sonntag.

Проте деякі економісти застерігають від ризиків для світової фінансової системи.

– Уся ця тема досить емоційна. Багато хто вважає правильним з моральної точки зору передати заморожені кошти Україні. Однак все не так просто. Адже Центробанки повинні бути впевненими, що їхні грошові резерви за кордоном перебувають у безпеці, – вважає французький експерт із аналітичних центрів Bruegel (Брюссель) та Peterson Institute for International Economics (Вашингтон) Ніколя Верон.

