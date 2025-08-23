Ми зробили лише перші кроки до миру в Україні: Мерц після зустрічі в США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів у Вашингтоні за участю європейських лідерів, президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа заявив, що прогрес у питанні мирного врегулювання в Україні становить лише 2%.

Свою оцінку Мерц висловив 23 серпня в Оснабрюці на партійному з’їзді Християнсько-демократичного союзу в Нижній Саксонії.

Мерц про врегулювання війни РФ проти України

– Так, ми зробили перші кроки. Але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в 10 км. Можливо, пройшли перші 200 метрів, не більше, – заяви канцлер Німеччини.

Але в будь-якому випадку країни Європи рухаються в правильному напрямку, заявив Мерц.

На думку канцлера, більших дипломатичних зусиль, ніж в останні три тижні, влада Німеччини та Європейського Союзу ще не докладала.

Він вважає, що сьогодні більше ніхто не може стверджувати, що обговорюється лише постачання озброєння.

За словами Мерца, кожному має бути зрозуміло, наскільки складним буде врегулювання війни протягом найближчих тижнів або навіть місяців з огляду на заяви російського диктатора Володимира Путіна.

Проте канцлер Німеччини закликав не відмовлятися від цього завдання та продовжувати працювати заради миру в Україні.

У понеділок, 18 серпня, Мерц та інші лідери країн Європи взяли участь у зустрічі щодо України в Білому домі за участю президентів США Дональда Трампа і України Володимира Зеленського.

Серед головних тем обговорення були майбутні гарантії безпеки для України, можливість підготовки зустрічі Зеленського та Путіна.

Джерело : Deutsche Welle

