У Росії – “локальне займання” на Курській АЕС: усе, що відомо

24 серпня в Росії скаржаться на “локальне займання” на Курській АЕС буцімто після падіння дрона.

Про це заявили в російській державній корпорації Росенергоатом та в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн.

Пожежа на Курській АЕС 24 серпня: що відомо

За даними Росенергоатома, 24 серпня о 00:26 за московським часом поблизу Курської АЕС системою ППО нібито було збито БпЛА.

Під час падіння апарат здетонував, внаслідок чого пошкодився трансформатор власних потреб станції.

Локальне займання було ліквідовано пожежними розрахунками, а енергоблок №3 розвантажено на 50%. За твердженнями російської сторони, постраждалих немає.

В. о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС та прилеглій території залишається в нормі.

За інформацією росіян, наразі на Курській АЕС працює третій енергоблок, четвертий перебуває в плановому ремонті, а перший та другий енергоблоки працюють без генерації електроенергії.

У МАГАТЕ повідомили, що дізналися з медіаповідомлення про займання трансформатора на Курській АЕС.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що кожна ядерна установка повинна бути захищена в будь-який час, хоча агентство не має незалежного підтвердження цих повідомлень.

Варто зазначити, що дрони, якими сьогодні вночі росіяни обстрілювали Україну летіли, зокрема, із району Курська.

