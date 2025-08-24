У Росії – “локальне займання” на Курській АЕС: усе, що відомо
24 серпня в Росії скаржаться на “локальне займання” на Курській АЕС буцімто після падіння дрона.
Про це заявили в російській державній корпорації Росенергоатом та в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн.
Пожежа на Курській АЕС 24 серпня: що відомо
За даними Росенергоатома, 24 серпня о 00:26 за московським часом поблизу Курської АЕС системою ППО нібито було збито БпЛА.
Під час падіння апарат здетонував, внаслідок чого пошкодився трансформатор власних потреб станції.
Локальне займання було ліквідовано пожежними розрахунками, а енергоблок №3 розвантажено на 50%. За твердженнями російської сторони, постраждалих немає.
В. о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив, що радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС та прилеглій території залишається в нормі.
За інформацією росіян, наразі на Курській АЕС працює третій енергоблок, четвертий перебуває в плановому ремонті, а перший та другий енергоблоки працюють без генерації електроенергії.
У МАГАТЕ повідомили, що дізналися з медіаповідомлення про займання трансформатора на Курській АЕС.
Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що кожна ядерна установка повинна бути захищена в будь-який час, хоча агентство не має незалежного підтвердження цих повідомлень.
Варто зазначити, що дрони, якими сьогодні вночі росіяни обстрілювали Україну летіли, зокрема, із району Курська.