Кремль посилює контроль: у РФ продавців SIM-карт зобов’язали встановити камери
З 1 вересня 2025 року всі пункти продажу SIM-карт у Росії зобов’яжуть обладнати системами відеоспостереження.
Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.
В РФ встановлять камери у пунктах продажу SIM-карт
Згідно з ухваленою постановою російського уряду, камери мають фіксувати укладання договору між клієнтом і представником мобільного оператора.
Отримані відеоматеріали зберігатимуться щонайменше протягом 30 днів.
Російська влада пояснює такі зміни необхідністю “захисту прав споживачів” і “підвищення рівня безпеки при підписанні угод”.
Документ також деталізує вимоги до приміщень і технічного оснащення, де здійснюється продаж SIM-карт.
У ЦПД наголошують, що справжня мета цих нововведень полягає у посиленні контролю Кремля над цифровими комунікаціями.
– Кремль посилює нагляд за громадянами, запроваджуючи превентивний моніторинг і збільшуючи можливості для стеження за активністю населення в умовах зростаючих ризиків для режиму, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно росіяни масово скаржилися на збої у роботі месенджерів Telegram та WhatsApp. Користувачі не могли здійснювати аудіо- та відеодзвінки.
ЗМІ пов’язували ці проблеми з навмисним блокуванням з боку влади РФ.
У ЦПД пояснили, що таким чином Кремль відпрацьовує різні сценарії швидкої ізоляції громадян, використовуючи як вибіркове блокування окремих сервісів, так і повне перекриття каналів зовнішньої інформації.