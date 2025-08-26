З 1 вересня 2025 року всі пункти продажу SIM-карт у Росії зобов’яжуть обладнати системами відеоспостереження.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В РФ встановлять камери у пунктах продажу SIM-карт

Згідно з ухваленою постановою російського уряду, камери мають фіксувати укладання договору між клієнтом і представником мобільного оператора.

Зараз дивляться

Отримані відеоматеріали зберігатимуться щонайменше протягом 30 днів.

Російська влада пояснює такі зміни необхідністю “захисту прав споживачів” і “підвищення рівня безпеки при підписанні угод”.

Документ також деталізує вимоги до приміщень і технічного оснащення, де здійснюється продаж SIM-карт.

У ЦПД наголошують, що справжня мета цих нововведень полягає у посиленні контролю Кремля над цифровими комунікаціями.

– Кремль посилює нагляд за громадянами, запроваджуючи превентивний моніторинг і збільшуючи можливості для стеження за активністю населення в умовах зростаючих ризиків для режиму, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно росіяни масово скаржилися на збої у роботі месенджерів Telegram та WhatsApp. Користувачі не могли здійснювати аудіо- та відеодзвінки.

ЗМІ пов’язували ці проблеми з навмисним блокуванням з боку влади РФ.

У ЦПД пояснили, що таким чином Кремль відпрацьовує різні сценарії швидкої ізоляції громадян, використовуючи як вибіркове блокування окремих сервісів, так і повне перекриття каналів зовнішньої інформації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.