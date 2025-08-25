Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Якими будуть комунальні платежі з 1 вересня: газ, світло, вода
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Здавалася життєрадісною: друг Нати Лайм розповів про стан блогерки перед смертю
Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні – Трамп

Українські БпЛА, українські дрони, українські безпілотники
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати уважно вивчають досвід використання безпілотників на війні в Україні.

Про це глава Білого дому повідомив в ефірі Fox News.

США вивчають досвід застосування дронів у війні

За словами американського президента, нинішня війна в Україні відрізняється від попередніх саме активним застосуванням дронів, що робить її безпрецедентною для сучасної військової історії.

Зараз дивляться

 – Такого масштабу війни не було з часів Другої світової війни. Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було. І ми вивчаємо її – Піт Гегсет і всі інші. Ми вивчаємо її, і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна, – сказав Трамп.

Нагадаємо, у травні Трамп говорив, що американська армія активно досліджує нові методи ведення бойових дій, зокрема на прикладі використання безпілотників в Україні.

У липні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна та США готуються підписати масштабну угоду, яка передбачає виробництво та продаж дронів.

Президент Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, що Київ запропонував Сполученим Штатам “дронову” угоду, яка може забезпечити випуск до 10 млн безпілотників на рік.

Читайте також
Пентагон спрощує процедури закупівлі дронів, щоб випередити РФ та Китай
Піт Гегсет Хегсет

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДональд ТрампДрониПентагон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь