США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати уважно вивчають досвід використання безпілотників на війні в Україні.

Про це глава Білого дому повідомив в ефірі Fox News.

США вивчають досвід застосування дронів у війні

За словами американського президента, нинішня війна в Україні відрізняється від попередніх саме активним застосуванням дронів, що робить її безпрецедентною для сучасної військової історії.

– Такого масштабу війни не було з часів Другої світової війни. Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було. І ми вивчаємо її – Піт Гегсет і всі інші. Ми вивчаємо її, і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна, – сказав Трамп.

Нагадаємо, у травні Трамп говорив, що американська армія активно досліджує нові методи ведення бойових дій, зокрема на прикладі використання безпілотників в Україні.

У липні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна та США готуються підписати масштабну угоду, яка передбачає виробництво та продаж дронів.

Президент Володимир Зеленський нещодавно підтвердив, що Київ запропонував Сполученим Штатам “дронову” угоду, яка може забезпечити випуск до 10 млн безпілотників на рік.

