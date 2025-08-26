Трамп анонсував можливе перейменування Пентагону на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни вже наступного тижня.

Відповідну заяву американський лідер зробив під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті та на зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном.

Перейменування Пентагону у Міністерство війни: що відомо

— Ми називаємо його Міністерством оборони, але, між нами кажучи, я думаю, що ми збираємося змінити назву. Якщо ви хочете знати правду, думаю, незабаром буде інформація про це. Я говорив з людьми — і всім це подобається, – зазначив американський лідер.

Трамп нагадав, що США здобували неймовірні перемоги, коли відомство офіційно мало назву Міністерства війни — під час Першої та Другої світових воєн.

На його думку, ця назва краще відображає сутність діяльності Пентагону.

За словами президента, рішення про офіційне перейменування Пентагону може бути ухвалене вже найближчим часом.

Варто зазначити, що у США з 1789 до 1947 року функціонувало Міністерство війни (United States Department of War), яке відповідало за армію.

Окремо існувало Міністерство флоту (United States Department of the Navy).

Після ухвалення Національного акту про безпеку 1947 року було створено Національне військове відомство, що об’єднало військові структури.

У 1949 році воно отримало сучасну назву — Міністерство оборони США (United States Department of Defense, DoD), яке діє й нині.

