Трамп повідомив про обговорення з Путіним питання ядерного роззброєння

Плани Трампа щодо ядерного роззброєння

— Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити з Росією та Китаєм, – це денуклеаризація, і це дуже важливо. Я обговорював це з Путіном, але не тільки це, а й інші питання, – заявив Трамп під час спілкування з пресою.

Американський лідер назвав денуклеаризацію дуже важливою справою та “великою грою”, висловивши впевненість у готовності Росії піти на цей крок.

— Росія готова це зробити, і я думаю, що Китай також буде готовий. Ми не можемо дозволити поширення ядерної зброї. Ми маємо зупинити ядерну зброю, – наголосив президент.

Заяви Трампа прозвучали на тлі попередніх напружених відносин щодо ядерної проблематики.

Раніше цього літа колишній президент Росії Дмитро Медведєв припускав, що Трамп може штовхати США та Росію до конфлікту, попереджаючи про ядерний потенціал РФ.

Трамп тоді назвав коментарі Медведєва абсолютною загрозою і пригрозив, щоб той слідкував за словами.

У відповідь на заяви Медведєва американський президент наказав двом атомним підводним човнам перейти у відповідні регіони.

Білий дім поки відмовляється коментувати можливість укладення офіційної угоди про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм, посилаючись на публічні заяви Трампа.