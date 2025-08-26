Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Якими будуть комунальні платежі з 1 вересня: газ, світло, вода
Здавалася життєрадісною: друг Нати Лайм розповів про стан блогерки перед смертю
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Трамп повідомив про обговорення з Путіним питання ядерного роззброєння

Дональд Трамп, Путін
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп заявив, що він обговорив із керівником РФ Володимиром Путіним питання ядерного роззброєння.

Трамп повідомив журналістам, що Путін нібито готовий це зробити і що, на його думку, Китай піде за його прикладом.

Про це повідомляє CNN.

Зараз дивляться

Плани Трампа щодо ядерного роззброєння

— Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити з Росією та Китаєм, – це денуклеаризація, і це дуже важливо. Я обговорював це з Путіном, але не тільки це, а й інші питання, – заявив Трамп під час спілкування з пресою.

Американський лідер назвав денуклеаризацію дуже важливою справою та “великою грою”, висловивши впевненість у готовності Росії піти на цей крок.

— Росія готова це зробити, і я думаю, що Китай також буде готовий. Ми не можемо дозволити поширення ядерної зброї. Ми маємо зупинити ядерну зброю, – наголосив президент.

Заяви Трампа прозвучали на тлі попередніх напружених відносин щодо ядерної проблематики.

Раніше цього літа колишній президент Росії Дмитро Медведєв припускав, що Трамп може штовхати США та Росію до конфлікту, попереджаючи про ядерний потенціал РФ.

Трамп тоді назвав коментарі Медведєва абсолютною загрозою і пригрозив, щоб той слідкував за словами.

У відповідь на заяви Медведєва американський президент наказав двом атомним підводним човнам перейти у відповідні регіони.

Білий дім поки відмовляється коментувати можливість укладення офіційної угоди про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм, посилаючись на публічні заяви Трампа.

Читайте також
Росія планує оновити ядерну програму через “загрози існуванню” – Fox News
Чи застосує Путін тактичну ядерну зброю

Пов'язані теми:

ПутінТрампЯдерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь