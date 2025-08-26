Вибух на російському танкері поблизу берегів Чукотки: в ЦПД назвали причини

Вибух на російському танкері поблизу берегів Чукотки, який пропагандисти назвали “хлопком паров горючей жидкости”, насправді підтверджує тривожну тенденцію про незадовільний стан танкерного флоту РФ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Аварії на російських танкерах: тенденції та причини

– Пропагандисти підкреслюють, що розливу нафтопродуктів немає, намагаючись применшити значення аварії. Однак цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні, – мовиться у повідомленні.

У ЦПД кажуть, що через санкції Росія не має доступу до якісного ремонту та сертифікованого комплектування, тому такі аварії стали буденністю.

І зауважують, що вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин – це прямий наслідок тіньової логістики, якою Кремль намагається обходити санкційний тиск.

– Позиція влади РФ щодо використання тіньового флоту створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах, – наголошують в ЦПД.

Там нагадали про аварію двох танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці, що спричинила масштабну екологічну катастрофу, проте Росія ігнорує ризики і лише нарощує обсяги перевезень зношеними танкерами.

Йдеться про танкер Онемен з бензином, який вибухнув 25 серпня на річці Анадир поблизу Чукотки. Внаслідок аварії двоє членів екіпажу отримали тяжкі травми.

За даними російських ЗМІ, вибух був настільки потужним, що з палуби вирвало цілу частину над одним із резервуарів. Вибух спричинили нібито пари горючої рідини.

Проте герметичність судна не порушена, розливу пального не сталося.

