У 1920 році російська більшовицька армія вдерлася та окупувала територію Азербайджану.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтервʼю телеканалу Al Arabiya.

Алієв про події в Азербайджані у 1920 році

Ільхам Алієв пригадав події в Азербайджані після розпаду Російської Імперії у 1917 році.

Зараз дивляться

– Більшовики, які здійснили революцію 1917 року, обдурили народ. Ми створили свою власну державу. Але більшовики забрали її в нас. У квітні 1920 року російська армія вторглася до Азербайджану та окупувала його, – стверджує він.

Водночас Алієв наголосив, що наразі відносини між Російською Федерацією та Азербайджаном значно погіршилися.

За словами президента Азербайджану, його країна не несе відповідальності за це.

Він наголосив, що Азербайджан відповідає конструктивно і законно, але ніколи не пробачає ознак або проявів агресії, а також неповаги до народу.

Джерело: Azertac

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.