Росія оголосила про намір вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням. У Міністерстві закордонних справ України таке рішення назвали фактичним зізнанням у злочині.

Про це йдеться у дописі МЗС у Facebook.

Росія виходить з Конвенції проти катувань: що відомо

У МЗС переконані, що таке рішення свідчить про те, що Кремль підтверджує системну практику катувань у РФ та прагне уникнути відповідальності за порушення прав людини.

– Сучасна Росія – це територія беззаконня та приниження людської гідності. Рішення про вихід з Конвенції про заборону катувань лише закріплює цю реальність та остаточно ставить РФ в ряд країн, для яких ціна людського життя та гідності дорівнює нулю, – йдеться у повідомленні.

Україна вкотре закликала виключити Росію з усіх механізмів співпраці в межах Ради Європи. У відомстві також підкреслили, що РФ фактично блокувала роботу конвенції, не допускаючи експертів для перевірки умов утримання людей.

У МЗС закликали міжнародну спільноту активніше застосовувати наявні механізми притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та катування.

– Відповідальність держави-агресора за численні злочини, зокрема катування, має бути невідворотною. Україна наполягає на якнайшвидшому використанні міжнародних механізмів притягнення до відповідальності та закликає міжнародну спільноту діяти активно та без зволікань, – додали у МЗС.

Раніше у ЦПД прокоментували намір Росії вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Там наголосили, що після початку повномасштабного вторгнення були зафіксовані численні факти катувань українських полонених.

– Фактично Росія ніколи повністю не дотримувалася зобов’язань за цією конвенцією, а після початку повномасштабного вторгнення зафіксовані масові випадки катувань українських полонених — як військових, так і цивільних, – йдеться у повідомленні ЦПД.

