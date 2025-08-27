Очільник МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен викликав високопоставленого дипломата США в Копенгагені Марка Штроха після повідомлень про спроби втручання у справи Гренландії.

Про це повідомляє BBC.

Данія підозрює США у спробі впливу на Гренландію: що відомо

Журналісти із посиланням на власні джерела повідомляють, що США намагаються впливати на мешканців Гренландії та схиляють їх до думки відокремитися від Данії.

Зараз дивляться

Расмуссен наголосив, що будь-яке втручання у внутрішні справи Королівства Данія є абсолютно неприйнятним.

– Ми усвідомлюємо, що іноземні актори продовжують виявляти інтерес до Гренландії та її становища в Королівстві Данія. Тому не дивно, якщо ми ще зіткнемося з зовнішніми спробами вплинути на майбутнє Королівства. Будь-яка спроба втручання у внутрішні справи Королівства, звичайно, буде неприйнятною, – заявив Ларс Локке Расмуссен.

Датське громадське телебачення повідомило, що останнім часом у Гренландії бачили щонайменше трьох високопоставлених американських чиновників, близьких до Трампа. Вони нібито збирали інформацію про чутливі історичні питання у відносинах між Данією та Гренландією.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет, імовірно, визнав, що Пентагон розробив плани силового захоплення Гренландії і Панами в разі необхідності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.