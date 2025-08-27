У Німеччині створять Раду національної безпеки.

Про новий орган безпеки повідомили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус, передає Еuractiv.

Рада національної безпеки у Німеччині: що відомо

За словами Мерца і Пісторіуса, новий орган має спростити ухвалення рішень і координацію у сфері оборони та безпеки.

Мерц наголосив, що загрози з боку Росії та інших країн вимагають швидшого реагування.

– Ми повинні стати швидшими, креативнішими та рішучішими, зміцнюючи нашу інфраструктуру, покращуючи нашу координацію та роблячи наше суспільство загалом більш стійким, – заявив Мерц.

Як відомо, для створення Ради Нацбезпеки об’єднали Федеральну раду безпеки Німеччини, яка відповідала за експорт зброї та оборонну політику, та Кабінет міністрів безпеки, який скликався для ухвалення кризових рішень.

Видання зазначає, що основними завданнями нового органу буде довгострокове планування інтегрованої політики безпеки та міжгалузеві питання національної безпеки на перетині внутрішньої, зовнішньої, економічної та цифрової безпеки.

До складу Ради Нацбезпеки ввійдуть канцлер і дев’ять міністрів. За потреби залучатимуть представників служб безпеки, розвідки, федеральних земель, НАТО та ЄС.

Координацію роботи здійснюватиме керівник апарату канцелярії Якоб Шрот.

