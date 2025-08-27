Посольство України в Польщі закликало українців утриматися від поспішних рішень щодо зміни правового статусу.

Про це повідомили у посольстві України в Польщі.

Продовження тимчасового захисту у Польщі: що відомо

У дипломатичному представництві заявили, що спеціальний закон, який визначає механізми реалізації прав тимчасово переміщених осіб з України, діє у Польщі до 30 вересня 2025 року.

Зараз дивляться

Також Рада ЄС продовжила дію тимчасового захисту для громадян, які приїхали з України, до 4 березня 2027 року.

– Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, у тому числі Польщі, підлягають безпосередньому застосуванню, а їх реалізація забезпечується національним законодавством, зокрема Спеціальним законом, – йдеться у повідомленні посольства.

В установі додають, що стежать за ситуацією та закликають утриматись від поспішних рішень.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму власний законопроєкт про допомогу громадянам України.

Напередодні він наклав вето на ухвалену парламентом редакцію закону, яка передбачала продовження тимчасового захисту для українців до березня 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.