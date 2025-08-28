Танкер зі скрапленим природним газом із санкціонованого США російського експортного заводу вперше пришвартувався до китайського термінала.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження суден.

Російський танкер Arctic Mulan пришвартувався в Китаї

Підсанкційне судно Arctic Mulan, яке перевозило паливо з російського заводу Arctic LNG 2, уперше пришвартувалося до термінала Beihai LNG біля китайського узбережжя.

Зараз дивляться

За даними відстеження, у червні Arctic Mulan завантажив партію зрідженого природного газу із плавучого сховища на сході Росії.

Це паливо спочатку надходило безпосередньо з Arctic LNG 2.

Прибуття судна до китайського термінала стало першим таким випадком з моменту запровадження санкцій.

Що відомо про Arctic LNG 2

Завод Arctic LNG 2, підконтрольний компанії Novatek PJSC, став одним із ключових проєктів Кремля у сфері зрідженого газу.

Він є центральним елементом стратегії Росії з потроєння експорту зрідженого природного газу до 2030 року та виходу на нові ринки після різкого падіння трубопровідних постачань до Європи.

Уперше під санкції цей завод потрапив за адміністрації президента США Джо Байдена. Відтоді його продукція транспортувалася переважно так званим тіньовим флотом.

Проте жодне судно з Arctic LNG 2 раніше не заходило в імпортні термінали через побоювання покупців щодо можливих наслідків від США.

Вашингтон обмежився тиском на Індію через її закупівлі російської нафти, але не запровадив додаткових санкцій проти покупців російського зрідженого природного газу.

Як пояснюють аналітики, це пов’язано зі спробами адміністрації Дональда Трампа просунути домовленості щодо припинення вогню в Україні.

Сам Трамп після серпневих переговорів із Володимиром Путіним назвав дискусії надзвичайно продуктивними.

За даними Bloomberg, минулого літа Arctic LNG 2 виробив вісім вантажів зрідженого природного газу, однак у жовтні завод був змушений призупинити роботу.

Причинами стали нестача покупців та сезонне замерзання акваторії навколо об’єкта. Частину палива довелося перевести на склади в Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.