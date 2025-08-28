Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудили нічну атаку РФ по Києву, внаслідок якої постраждала будівля представництва ЄС.

Європейські лідери про атаку на Київ 28 серпня

— Ще одна ніч безжальних бомбардувань Росії вразила цивільну інфраструктуру і забрала життя невинних людей. Вони також уразили наше представництво ЄС у Києві. Співробітники нашого представництва в безпеці. Росія повинна негайно припинити свої хаотичні атаки на цивільну інфраструктуру та приєднатися до переговорів про справедливий і тривалий мир, – написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Президент Європейської ради Кошта висловив співчуття у зв’язку з загибеллю українців після атаки РФ.

— Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару. ЄС не буде заляканий. Агресія Росії лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ, – написав він.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що Київ зазнав одного з наймасованіших ударів з початку повномасштабного вторгнення.

За її словами, точний удар зруйнував будівлю, що прилягає до представництва Європейського Союзу.

— Його вибухова хвиля сильно пошкодила нашу будівлю, а також житлову вежу, де живе багато колег. На щастя, всі вони в безпеці. Але приголомшені та налякані. Те, що вони пережили протягом 12 годин безперервної тривоги, неймовірно, – написала посол.

Матернова рішуче засудила атаку РФ по Києву, назвавши це не військовою операцією, а терором.

— І ніхто мене не переконає, що це не було наміром Путіна. Ніхто не в безпеці. Ні сім’ї в своїх домівках. Ні діти в своїх ліжках. Ні ті, хто представляє ЄС у Києві. Путін не зупиниться ні перед чим, – заявила посол.

Нагадаємо, що унаслідок атаки на Київ загинули 15 людей, серед них чотири дитини. Крім того, є десятки постраждалих.

