28 серпня у Росії було знищено інфраструктуру залізничної станції Твєрь.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки.

Вибух на залізничній станції Тверь: що відомо

За словами співрозмовника, вибух пролунав близько 5 ранку 28 серпня. Вибухівку заклали під залізничними цистернами, які стояли на коліях. Цистерни, імовірно, були заповнені пальним.

Після чого вибухівку дистанційно підірвали. На станції пролунав потужний вибух, що спричинив масштабну пожежу. Вогонь швидко охопив цистерни та поширився на територію всієї станції.

За даними джерела Укрінформу, атака на вузлову станцію Твєрь є частиною заходів, спрямованих на знищення логістики країни-агресора, яка забезпечує окупаційні війська пальним, боєприпасами та особовим складом.

Нагадаємо, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального для забезпечення армії загарбників.

Також був уражений Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області, що забезпечує пальним значну частину південних регіонів Росії.

