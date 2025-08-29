Бельгія планує збільшити свій внесок в ініціативу НАТО PURL до €1,1 млрд вже цьогоріч.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Бельгія збільшить внесок у PURL до €1,1 млрд: що відомо

За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, цьогорічний внесок його країни в ініціативу НАТО PURL буде збільшено на €100 млн – до €1,1 млрд.

Зараз дивляться

– У межах пакету PURL Бельгія надасть Україні додатково €100 млн військової допомоги цьогоріч, на додаток до €1 млрд, який ми вже надали. Росія посилює свої смертельні атаки. Ми повинні відповісти на це одностайно, – написав Франкен.

У відповідь міністр оборони України Денис Шмигаль подякував Бельгії за допомогу.

– Бельгія надасть Україні €100 млн військової допомоги цьогоріч через механізм PURL. Цей пакет допомоги на додаток до €1 млрд військової підтримки, яку Бельгія вже надала. Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу, – написав Шмигаль.

Що відомо про систему PURL

США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Його метою є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США з метою зміцнення позицій України та створення умов для справедливого і стійкого миру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.