Польща залишається відданою ідеї не направляти війська до України та не брати участі в сухопутній операції, заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський.

Польща про гарантії безпеки для України

Польща відіграватиме “ключову роль” у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні, однак не направлятиме свої війська в Україну.

Про це заявив Павел Залевський, пише видання PAP.

Він пояснив таке рішення Польщі значною загрозою на кордоні з Росією та Білоруссю. За його словами, завдання Польщі – забезпечити безпеку Європи в цьому районі.

– Тому ми не можемо послаблювати наші сили, відправляючи (польських військових до України, – Ред.) Усі це розуміють, – наголосив Залевський.

Водначас він зазначив, що гарантії, які готуються в межах “коаліції рішучих”, передбачають присутність європейських військ в Україні та операцію з захисту українського неба, що стане можливим після закінчення російсько-українських бойових дій.

– Польща відіграватиме ключову роль у цій операції, оскільки створюватиме можливості для створення баз, тилу для тих підрозділів, які будуть в Україні, та організовуватиме логістику для цих підрозділів, а також надаватиме аеропорти для літаків, які з Польщі захищатимуть українське повітряний простір, – сказав він.

Залевський також згадав ідею щодо організації навчальних місій ЄС в Україні “за умов гарантій безпеки після завершення бойових дій”, яку просуває голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. За його словами, Польща не проти цього.

– Однак ми не проводитимемо навчання в Україні; ми проводитимемо їх у Польщі, – сказав він.

Нагадаємо, що у п’ятницю міністри оборони ЄС обговорили гарантії безпеки, які їхні країни могли б надати Україні для підтримки припинення вогню або миру.

Також були окреслені сфери, в яких їхні країни мають намір спеціалізуватися для усунення прогалин в обороноздатності Європи. На основі цього Європейська комісія розробить дорожню карту, яка буде реалізована за рахунок інвестицій, що фінансуються, зокрема, програмою оборонних позик SAFE.

Залевський повідомив PAP, що з дев’яти сфер Польща оголосила про готовність у чотирьох: можливості захисту кордонів, безпілотники та контрдрони, протиповітряна оборона та наземні бойові системи.

