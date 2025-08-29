Вартість нафти знизилася на тлі очікувань падіння попиту з наближенням завершення літнього сезону у США.

Водночас котирування залишаються на шляху до тижневого зростання завдяки невизначеності з російськими постачаннями.

Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін на нафтових ринках

Жовтневі ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 36 центів до $68,26 за барель, а більш активний листопадовий контракт знизився на 29 центів до $67,69.

Нафта WTI впала на 28 центів до $64,32 за барель.

Попри падіння у п’ятницю, Brent має тижневе зростання на 0,8%, а WTI – на 1%. За словами аналітика PVM Oil Associates Тамаша Варга, ринок перемістив увагу на засідання OPEC+, яке відбудеться наступного тижня.

Зростання видобутку в межах OPEC+ тисне на глобальні ціни, оскільки організація нарощує виробництво для відновлення своєї частки ринку.

Водночас на початку тижня ціни відреагували на українські атаки на російські експортні термінали та зниження запасів сирої нафти у США.

За тиждень, що закінчився 22 серпня, запаси скоротилися більше, ніж очікувалося, що свідчить про збереження попиту, особливо в промисловості та вантажних перевезеннях.

Тиск на ринок посилюють завершення літнього сезону у США та зростання постачань від ключових виробників.

Аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар прогнозує падіння цін на Brent до $63 за барель у четвертому кварталі 2025 року.

Додатковим фактором залишається реакція Індії на заклики США припинити закупівлі російської нафти після підвищення мит на індійський імпорт до 50%.

Попри тиск Вашингтона, Індія продовжує збільшувати імпорт російської нафти.

