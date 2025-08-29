Країни ЄС готові направити військових інструкторів в Україну після встановлення перемир’я.

Про це повідомила віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас на пресконференції у Копенгагені 29 серпня, передає The Guardian.

ЄС відправить військових інструкторів в Україну після перемир’я: що відомо

Каллас заявила, що під час неформального засідання міністрів оборони ЄС обговорили роль Європейського Союзу у питаннях гарантій безпеки для України.

– Я вітаю те, що сьогодні існує широка підтримка розширення мандату нашої військової місії ЄС EUMAM для проведення навчання та надання консультацій всередині України після встановлення перемир’я, – сказала Каллас.

За її словами, ЄС уже підготував понад 80 тисяч українських військових. Планується, що інструктори працюватимуть безпосередньо у військових академіях та навчальних закладах України.

– Ми вже підготували понад 80 тисяч солдатів і маємо бути готовими зробити більше. Це може передбачати розміщення інструкторів ЄС у військових академіях та установах України, – сказала Каллас.

Вона також підкреслила, що, окрім військової підготовки, ЄС готовий допомагати Україні у зміцненні стійкості до гібридних атак з боку Росії.

