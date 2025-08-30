Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі Росії.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Таку заяву очільник ЦПД зробив у відповідь на скарги канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на щоденні спроби РФ дестабілізувати ФРН.

ЦПД про заяви щодо дестабілізації Німеччини Росією

За словами Андрія Коваленка, Німеччину давно попереджали про намагання Росії втрутитися у політику країни.

– Спочатку дрони над полігонами не помічали, додалися диверсії. Про когнітивні та кібератаки взагалі мовчу. На мою особисту думку, Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ, – зазначив керівник ЦПД.

За його словами, якщо російська економіка впаде, війну зможуть підтримати зацікавлені сторони Глобального Півдня, які в подальшому використовуватимуть РФ, як інструмент.

Коваленко вважає, що країни Росія не існує. РФ – це штучне утворення з русифікованих поневолених народів.

– Умовний Татарстан був би значно успішніший, вибудовуючи власні стосунки з Туреччиною, Азербайджаном та Європою без рф, ніж зараз із єлабугою та війною, – додає керівник ЦПД.

Заява Мерца про дестабілізацію Німеччини з боку РФ

Канцлер Німеччини зі свого боку заявив, що Росія останнім часом дестабілізує значну частину країни, зокрема, впливаючи на її інфраструктуру.

Про це Фрідріх Мерц повідомив у інтерв’ю телеканалу LCI.

За його словами, Берлін вже перебуває у конфлікті з Москвою.

– Путін дестабілізує велику частину нашої країни. Він втручається скрізь. Саме тому ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією, – сказав Мерц.

Також Мерц наголосив, що кремлівський диктатор не поважає жодних норм міжнародного права.

– Путін більше не поважає жодних міжнародних домовленостей. У цьому новому світі ми стикаємося з главами держав, які більше не готові приймати загальні норми міжнародного права. Це не лише Путін. Те ж саме стосується Сі Цзіньпіна в Китаї. Те ж саме з Північною Кореєю, – додає канцлер.

На думку Мерца, світ ще довго боротиметься із режимом РФ.

