Третина озброєння, яку Європейській Союз надав Україні з початку війни, походить з Болгарії.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час офіційного візиту до країни, передає видання BGNES у неділю, 31 серпня.

Скільки зброї надала Болгарія Україні

Фон дер Ляєн зазначила, що Болгарія володіє потужною оборонною промисловістю і є єдиною державою, де найбільшим приватним роботодавцем виступає компанія оборонного сектору.

Країна виробляє значну кількість боєприпасів та вибухових речовин, частина яких постачається для потреб України.

– Тут ви виробляєте велику кількість боєприпасів та вибухових речовин, які підтримують Україну та її боротьбу за свободу. З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить з Болгарії. Болгарія робить активний внесок в оборону і безпеку як України, так і Європи, – сказала очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, 22 серпня голова уряду Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала від Єврокомісії фінансову підтримку у розмірі €4,05 млрд.

З цієї суми €1 млрд – в рамках ERA Loans за рахунок заморожених російських активів та €3,05 млрд – через механізм Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

З початку повномасштабного вторгнення Росії країни Євросоюзу мобілізували €168,9 млрд для надання гуманітарної, фінансової та військової допомоги Україні.

