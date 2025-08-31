У Краснодарському краї неподалік від так званого палацу російського диктатора Володимира Путіна виникла масштабна пожежа після падіння дрона. Вогонь не могли загасити чотири дні.

Про це повідомляє видання Медуза.

Пожежа неподалік від палацу Путіна

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що під Геленджиком у Краснодарському краї загасили пожежу у кількох кілометрах від путінського “палацу”.

За його словами, протягом чотирьох днів вогонь гасили понад 500 осіб. Для цього задіяли 100 одиниць техніки, зокрема два вертольоти Мі-8.

За повідомленнями, вранці 28 серпня безпілотник упав біля села Криниця, що менш ніж за 10 км від мису Ідокопас, де розташований так званий палац Путіна.

Унаслідок пожежі на березі опинилися відрізаними понад 20 людей, яких потім евакуювали.

Видання пише, що на тлі частих атак дронів на узбережжі Краснодарського краю Путін практично перестав літати у Сочі. Свою офіційну літню резиденцію Бочаров ручей він востаннє відвідував у березні 2024 року.

Зазначимо, що зараз Путін поїхав до Китаю, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Сі Цзіньпін також запросив диктатора на парад до річниці завершення Другої світової війни.

