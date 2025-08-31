Новий план Європейського Союзу обсягом €150 млрд ($175 млрд), спрямований на прискорення інвестицій у оборонну промисловість блоку.

Він найбільше вигідний Польщі, заявила в неділю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Bloomberg.

Оборонний план ЄС вигідний Польщі

– Польща стане найбільшим бенефіціаром цих спільних інвестицій у колективні закупівлі, – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Єврокомісія впродовж наступних тижнів підготує дорожню карту використання додаткових оборонних коштів та обговорить її з національними урядами у жовтні.

Програма під назвою Security Action for Europe (SAFE) є частиною зусиль ЄС із посилення оборонної готовності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Країни ЄС також занепокоєні щодо безпекових зобов’язань США на континенті за президентства Дональда Трампа.

Фон дер Ляєн відвідала польсько-білоруський кордон

Фон дер Ляєн, перебуваючи у турне семи країнами східного флангу ЄС, виступила на пресбрифінгу на укріпленому польсько-білоруському кордоні, де забезпечували суворі заходи безпеки.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що очільниця ЄК відмовилася скасувати чи перенести пресконференцію, попри рекомендації зробити це через повідомлення про присутність білоруських військових неподалік.

– Вона сказала мені те, що я хотів почути: жодних поступок, ніхто нас не залякає, – заявив прем’єр.

Польща, яка є членом НАТО та має спільний кордон як з Україною, так і з Росією. Вона є лідером серед країн ЄС за рівнем оборонних витрат відносно розміру економіки.

Щорічні витрати сягають майже 5% валового внутрішнього продукту. Такі витрати збільшили дефіцит бюджету країни до одного з найбільших у межах 27-членного блоку.

