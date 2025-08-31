У Підмосковній Балашисі масштабно палає хімічний завод – в небо підіймаються хмари чорного їдкого диму.

Про це повідомляє МНС РФ.

Пожежу в Балашисі допомагають гасити вертольоти Мі-8 МНС Росії та Ка-32 Московського авіацентру.

Пожежа в Балашисі 31 серпня: що відомо

Так, о 09:48 МНС Росії повідомило про масштабну пожежу на 4000 кв. м на складах по вулиці Звездная.

За попередньою інформацією, постраждалих від пожежі немає. Гасіння ускладнюється сильним задимленням. У приміщеннях складу знаходяться легкозаймисті речовини.

До ліквідації залучено понад 80 фахівців і 30 одиниць техніки.

Станом на 12:30 пожежу локалізували – відкритий вогонь загасили.

Як повідомляють російські медіа, за цією адресою знаходиться склад із хімічною продукцією.

