Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Балашисі в Підмосков’ї масштабно палає склад: пожежу гасять вертольоти
У Підмосковній Балашисі масштабно палає хімічний завод – в небо підіймаються хмари чорного їдкого диму.
Про це повідомляє МНС РФ.
Пожежу в Балашисі допомагають гасити вертольоти Мі-8 МНС Росії та Ка-32 Московського авіацентру.
Пожежа в Балашисі 31 серпня: що відомо
Так, о 09:48 МНС Росії повідомило про масштабну пожежу на 4000 кв. м на складах по вулиці Звездная.
За попередньою інформацією, постраждалих від пожежі немає. Гасіння ускладнюється сильним задимленням. У приміщеннях складу знаходяться легкозаймисті речовини.
До ліквідації залучено понад 80 фахівців і 30 одиниць техніки.
Станом на 12:30 пожежу локалізували – відкритий вогонь загасили.
Як повідомляють російські медіа, за цією адресою знаходиться склад із хімічною продукцією.
