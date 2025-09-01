Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на сході країни в п’ятницю, 5 вересня.

Про це Фіцо повідомив у Facebook.

Фіцо зустрінеться з Путіним та з Зеленським

Перед цим Фіцо проведе двосторонні переговори із президентом РФ Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Зараз дивляться

Прем’єр-міністр Словаччини – єдиний лідер Євросоюзу, що присутній на параді у Китаї.

Фіцо також один з небагатьох лідерів країн ЄС, хто відвідував Росію після початку повномасштабного вторгнення.

Словаччина та Угорщина неодноразово заявляла про призупинення поставок в країну російського палива нафтопроводом Дружба через українські атаки.

Обидві країни попросили Європейську комісію забезпечити їм енергетичну безпеку.

Нагадаємо, у січні Фіцо в черговий раз розкритикував Зеленського і назвав президента України “ворогом” Словаччини.

– Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо (припинення транзиту російського газу, – Ред.). Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині, – заявив Роберт Фіцо.

У червні словацький прем’єр говорив, що він не бачить жодної причини для зустрічі із Зеленським, оскільки “президент України його ненавидить”.

18 липня Фіцо погодився більше не блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.