Генінспектор німецького Бундесверу Карстен Броєр не очікує нападу Росії на територію НАТО, замаскованого під навчання Запад-2025, які розпочнуться за два тижні.

Німецьке військове керівництво виключає напад РФ на НАТО

Німецький генерал наголосив, що попри відсутність прямих ознак загрози, союзники повинні залишатися максимально пильними.

— Ми не бачимо жодних доказів того, що під прикриттям навчань готується напад. Водночас і німецькі збройні сили, і НАТО перебувають у стані готовності, — зазначив він.

Нагадаємо, що 31 серпня в Білорусі стартували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), у яких беруть участь понад 2 тис. військових із кількох країн та сотні одиниць техніки.

За заявами білоруського Генштабу, військові відпрацьовують сценарії застосування ядерної зброї, однак сама зброя не використовується.

Водночас уже на 12–16 вересня у країні заплановані масштабні російсько-білоруські маневри Запад-2025, під які до Білорусі почали стягувати додаткові підрозділи РФ.

