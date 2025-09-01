РФ не вдалося переконати держави-члени Шанхайської організації співробітництва (ШОС) ухвалити вигідну Кремлю позицію щодо війни проти України.

У Міністерстві закордонних справ України назвали це дипломатичним провалом Москви.

У декларації саміту ШОС не згадується війна РФ в Україні

МЗС відреагувало на підсумкову декларацію саміту ШОС, де немає жодної згадки про розв’язану Росією війну в Україні.

– Дивує, що найбільша з часів Другої світової загарбницька війна в Європі не знайшла жодного відображення в такому важливому, фундаментальному документі, в той час як у ньому згадано низку інших війн, терактів і подій у світі, – наголосили у відомстві.

У МЗС зауважили, що без справедливого завершення російської агресії неможливо говорити про глобальний розвиток, міжнародний мир і безпеку, дотримання Статуту ООН та рівноправний розвиток торговельних відносин.

– Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. Кремль зазнав чергової поразки у спробах представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, нав’язати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до РФ погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України, – зазначили у відомстві.

У МЗС підкреслили, що Росії не вдалося узгодити позиції країн-учасниць ШОС таким чином, щоб вони збігалися з баченням Кремля.

Також українське зовнішньополітичне відомство закликало Китай активніше долучатися до зусиль із встановлення миру в Україні.

У декларації саміту ШОС згадуються авіаудари США та Ізраїлю по Ірану, зафіксована позиція країн-учасниць проти запровадження санкцій щодо Тегерана за спробу створити ядерну зброю.

Однак війна Росії проти України там не відображена.

До складу ШОС входять десять країн: Білорусь, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Штаб-квартира організації розташована в Пекіні, офіційні мови – російська та китайська.

