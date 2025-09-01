Уряд Великої Британії ухвалив рішення продовжити програму захисту для українців Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці.

Про це під час виступу в Палаті громад заявила міністерка внутрішніх справ країни Іветт Купер.

Велика Британія продовжила програму захисту для українців

– Ми продовжимо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, подробиці будуть опубліковані пізніше, – сказала вона.

За словами міністерки, підтримка сімей з України, а також із Сирії та Гонконгу підтверджує, що Велика Британія продовжує надавати допомогу людям, які рятуються від переслідувань або воєнних конфліктів.

Програма Ukraine Permission Extension (UPE) є ініціативою Міністерства внутрішніх справ Великої Британії.

Вона дозволяє українським громадянам та їхнім родинам, які вже мають статус за однією з візових схем (Homes for Ukraine / Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) а також тим, хто отримав дозвіл на перебування поза імміграційними правилами, продовжити законне перебування у країні.

Подати заявку на продовження можна безкоштовно. Новий статус надає ті самі права, що й попередній: можливість працювати, орендувати житло, отримувати соціальну допомогу та доступ до освіти.

Заяву треба подавати онлайн за 28 днів до завершення поточного дозволу на перебування.

Після розгляду дані оновлюються у системі eVisa. В окремих випадках британська влада може запросити повторне надання біометрії.

На початку серпня повідомлялося, що Велика Британія почала відмовляти українцям у наданні притулку, оскільки західні області України залишаються безпечними для життя.

