Велика Британія подовжила програму Ukraine Permission Extension на два роки
Уряд Великої Британії ухвалив рішення продовжити програму захисту для українців Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці.
Про це під час виступу в Палаті громад заявила міністерка внутрішніх справ країни Іветт Купер.
Велика Британія продовжила програму захисту для українців
– Ми продовжимо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, подробиці будуть опубліковані пізніше, – сказала вона.
За словами міністерки, підтримка сімей з України, а також із Сирії та Гонконгу підтверджує, що Велика Британія продовжує надавати допомогу людям, які рятуються від переслідувань або воєнних конфліктів.
Програма Ukraine Permission Extension (UPE) є ініціативою Міністерства внутрішніх справ Великої Британії.
Вона дозволяє українським громадянам та їхнім родинам, які вже мають статус за однією з візових схем (Homes for Ukraine / Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) а також тим, хто отримав дозвіл на перебування поза імміграційними правилами, продовжити законне перебування у країні.
Подати заявку на продовження можна безкоштовно. Новий статус надає ті самі права, що й попередній: можливість працювати, орендувати житло, отримувати соціальну допомогу та доступ до освіти.
Заяву треба подавати онлайн за 28 днів до завершення поточного дозволу на перебування.
Після розгляду дані оновлюються у системі eVisa. В окремих випадках британська влада може запросити повторне надання біометрії.
На початку серпня повідомлялося, що Велика Британія почала відмовляти українцям у наданні притулку, оскільки західні області України залишаються безпечними для життя.