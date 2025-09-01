Європейський Союз розглядає додаткові заходи, щоб перекрити всі можливі шляхи потрапляння російського газу до країн блоку після запровадження заборони, яка має набути чинності наприкінці 2027 року.

Про це пише Bloomberg.

ЄС повністю перекриє шляхи постачання газу з РФ

Данія, що нині головує в ЄС, запропонувала зміни, які зобов’яжуть імпортерів надавати національним органам докази того, що газ не був вироблений у Росії.

Зараз дивляться

У документі, який надала Данія, особливу увагу приділено постачанню газу через трубопровід Турецький потік, який з’єднує Росію з Південно-Східною Європою.

– Природний газ, що надходить до ЄС через кордони або точки з’єднання між ЄС і Росією чи Білоруссю, а також через пункт з’єднання Странджа-2 / Малкоклар (Турецький потік), вважатиметься експортованим прямо чи опосередковано з Російської Федерації, якщо не буде надано однозначних доказів протилежного, – йдеться у пропозиції Данії.

Ці зміни мають на меті запобігти ситуації, коли російський газ опиниться на європейському ринку навіть після введення заборони.

Відстежити точне походження газу вкрай складно, особливо з огляду на його регулярне змішування з іншими поставками дорогою до кінцевого споживача.

Нововведення також унеможливлять майбутні схеми обміну, коли постачання з Росії підмінюються партіями з інших джерел.

Відповідно до запропонованих правил, постачання російського газу за чинними короткостроковими контрактами (до одного року) має бути припинено не пізніше 17 червня 2026 року.

Для країн без виходу до моря, зокрема Угорщини та Словаччини, передбачено винятки. Поставки за довгостроковими контрактами планують заборонити до кінця 2027 року.

Данія сподівається досягти домовленості між країнами-членами ЄС уже в жовтні. Після цього необхідно буде узгодити остаточний варіант із Європейським парламентом, аби нові правила набули чинності до кінця року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.