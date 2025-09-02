У Польщі стартували наймасштабніші військові навчання серед запланованих на 2025 рік – Iron Defender-25.

Про це повідомляє RMF24.

Військові навчання Iron Defender-25 у Польщі

Маневри за участі понад 30 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та союзних країн відбуватимуться на суші, на морі та в повітрі. Також залучається до навчань понад 600 одиниць військової техніки всіх видів збройних сил.

Мета навчань Iron Defender-25 (Залізний захисник – 25) – зміцнення потенціалу стримування Польщі та її союзників.

Готовність до оборони перевірятимуть на полігонах в Оржиші (Вармінсько-Мазурське воєводство), Устці (Поморське воєводство) та Новій Дембі (Підкарпатське воєводство), повідомило генеральне командування.

Генеральний штаб Польщі наголошує, що під час тактичних дій будуть використовуватися нові платформи ураження та розвідки, а також практичні уроки бойових дій в Україні.

– Ключове значення матиме інтеграція дій на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі, що безпосередньо впливає на зростання потенціалу стримування та оперативних можливостей Північноатлантичного альянсу, – повідомляє Генеральний штаб.

Навчання Залізний захисник – 25 розглядається як відповідь Польщі на заплановані на вересень російсько-білоруські маневри Запад-2025, в яких мають взяти участь до 150 тис. військових з Білорусі та Росії.

Віцепрем’єр і глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що саме Залізний захисник – 25 є прямою відповіддю на дії Росії та Білорусі.

