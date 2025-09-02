Більшість мешканців Євросоюзу висловлюють підтримку подальшому розширенню об’єднання, тоді як у країнах-кандидатах опитування свідчать про загальну прихильність до вступу.

Про це йдеться у результатах нещодавно оприлюдненого спеціального опитування Eurobarometer.

Більшість європейців підтримують подальше розширення ЄС

– Опитування показує, що 56% громадян ЄС підтримують подальше розширення Євросоюзу. Підтримка особливо висока серед молоді: близько двох третин респондентів віком від 15 до 39 років вважають, що (потенційні) кандидати повинні доєднатися до ЄС, щойно вони виконають необхідні умови, – зазначається у повідомленні.

Також 56% опитаних переконані, що їхня країна отримає вигоду від розширення.

Серед основних переваг називають посилення міжнародного впливу, розширення ринку для бізнесу, нові робочі місця, а також зростання безпеки й солідарності.

Серед занепокоєнь респонденти вказали на міграцію, корупцію, злочинність і фінансові витрати.

Країни-кандидати мають гарантувати верховенство права, боролися з корупцією та забезпечували захист основних прав. Це важлива умова приєднання до ЄС, що заснована на заслугах.

67% громадян ЄС вважають, що вони недостатньо поінформовані щодо політики розширення. Тому Єврокомісія має на меті підвищити рівень обізнаності, поширюючи зрозумілу та доступну інформацію й налагоджуючи діалог із громадянами.

– Результати показують, що громадяни ЄС, і особливо молодь, підтримують розширення. Євробарометр надсилає ще один чіткий сигнал: люди хочуть надійного процесу, заснованого на цінностях, який керується реальними реформами. Разом з державами-членами ми будемо безпосередньо взаємодіяти з громадянами, вирішувати їхні проблеми та показувати, як розширення забезпечує мир, процвітання та більш об’єднану Європу, – заявила Єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

У країнах Східного партнерства найбільше прагнення приєднатися до ЄС продемонстрували Грузія (74%) та Україна (68%).

Загальний ентузіазм зберігається, але на нього впливають економічні та геополітичні фактори кожної країни.

