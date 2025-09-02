Коли йдеться про ракетні технології, то союзникам по НАТО, які не знаходяться у безпосередній близькості до РФ, не варто самозаспокоюватися.

Рютте про загрози з боку РФ для союзників по НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції у Люксембурзі з прем’єр-міністром країни Люком Фріденом та міністеркою оборони Юріко Бакес оцінив загрози для союзників по НАТО з боку РФ.

– Загроза з боку росіян зростає з кожним днем. Не будьмо наївними щодо цього. Це може колись стосуватися також Люксембургу та моєї країни, Нідерландів. Зараз ми всі у безпеці, ми думаємо, що ми далеко від Росії, але ми дуже близько, зокрема у контексті новітніх російських ракетних технологій. Наприклад, різниця зараз між Литвою та Люксембургом, Гаагою чи Мадридом становить від п’яти до десяти хвилин – саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи, – наголосив він.

Рютте підкреслив, що “ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян і всі зараз перебуваємо на східному фланзі. За словами генсека, незалежно від того, чи живемо у Лондоні чи у Таллінні – різниці більше немає.

Коментар пролунав на тлі того, як генеральний секретар підтвердив відданість США інтересам НАТО і що Вашингтон “підтвердив наявність довгострокової російської загрози для всього Альянсу, для всієї Євроатлантики”.

– Вони глибоко розуміють, і з усіх моїх розмов у Вашингтоні я це відчуваю, що для безпечних Сполучених Штатів потрібна безпечна Атлантика, безпечна Європа і безпечна Арктика, бо інакше під загрозою опиняться самі США, навіть материкова частина. І, звичайно, вони також мають виклики з боку Індо-Тихоокеанського регіону, тому вони повністю пов’язані з НАТО.

І, як зауважив Рютте, після саміту НАТО та зобов’язання щодо 5% витрат на оборону, включаючи 3,5% на основні елементи оборони, це зобов’язання абсолютно, у всіх сенсах, підтверджено.

