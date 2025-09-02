СБУ повідомила про підозру російському судді за вироки захисникам Маріуполя
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру судді, який призначає незаконні тюремні вироки українським військовополоненим.
Про це повідомили у СБУ.
Суддя з РФ отримав підозру за незаконні вироки захисникам Маріуполя
У відомстві зазначили, що йдеться по суддю Південного окружного військового суду РФ Костянтина Простова.
За даними розслідування, у серпні та листопаді 2024 року Простов засудив ще двох воїнів Національної гвардії України до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Обидва військовослужбовці належали до 12-ї бригади спецпризначення НГУ, яка з перших днів повномасштабного вторгнення обороняла Маріуполь.
У СБУ повідомляють, що це вже другий підтверджений випадок, коли російський суддя фабрикує обвинувачення і проводить показові судилища над українськими полоненими. У червні 2025 року він уже отримав першу заочну підозру від СБУ за аналогічні дії проти інших воїнів.
– Наразі Простов знову порушив норми міжнародного права, відповідно до яких потерпілі є комбатантами збройного конфлікту, – йдеться у повідомленні СБУ.
За міжнародним гуманітарним правом військовополонені не можуть притягатися до кримінальної відповідальності лише за участь у бойових діях.