Уряд Чеської Республіки на засіданні у середу, 3 вересня, ухвалив програму Україна 2026-2030, яка передбачає щорічну фінансову підтримку в розмірі 1 млрд чеських крон (приблизно €40 млн).

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у мережі X.

Уряд Чехії ухвалив програму Україна 2026-2030

– Чеська допомога країні, що зазнала нападу, буде продовжена, – запевнили у відомстві.

Програма була започаткована у 2023 році. У планах уряду Чехії реалізовувати її щонайменше до 2030 року.

Зараз дивляться

У 2026-2028 роках половину коштів (по 500 млн крон щорічно) скеровуватимуть до Національного банку розвитку Чехії для співфінансування європейських проєктів.

Нагадаємо, у березні Європейський Союз схвалив два проєкти загальною вартістю 4 млрд крон для Чехії, що дозволить надалі залучати чеські компанії до відновлення критичної інфраструктури та модернізації лікарень в Україні.

Ще 500 млн крон щороку виділятимуть на гуманітарні, стабілізаційні та відновлювальні проєкти у двосторонньому форматі, зокрема для підтримки українських біженців у Молдові.

У 2025 році Україна отримала 1 млн великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи з постачання озброєння.

Глава МЗС України Андрій Сибіга говорив, що до кінця року Україна у межах чеської ініціативи розраховує отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.