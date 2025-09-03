Чехія надаватиме Україні на відновлення €40 млн щорічно до 2030 року
Уряд Чеської Республіки на засіданні у середу, 3 вересня, ухвалив програму Україна 2026-2030, яка передбачає щорічну фінансову підтримку в розмірі 1 млрд чеських крон (приблизно €40 млн).
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Чехії у мережі X.
Уряд Чехії ухвалив програму Україна 2026-2030
– Чеська допомога країні, що зазнала нападу, буде продовжена, – запевнили у відомстві.
Програма була започаткована у 2023 році. У планах уряду Чехії реалізовувати її щонайменше до 2030 року.
У 2026-2028 роках половину коштів (по 500 млн крон щорічно) скеровуватимуть до Національного банку розвитку Чехії для співфінансування європейських проєктів.
Нагадаємо, у березні Європейський Союз схвалив два проєкти загальною вартістю 4 млрд крон для Чехії, що дозволить надалі залучати чеські компанії до відновлення критичної інфраструктури та модернізації лікарень в Україні.
Ще 500 млн крон щороку виділятимуть на гуманітарні, стабілізаційні та відновлювальні проєкти у двосторонньому форматі, зокрема для підтримки українських біженців у Молдові.
У 2025 році Україна отримала 1 млн великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи з постачання озброєння.
Глава МЗС України Андрій Сибіга говорив, що до кінця року Україна у межах чеської ініціативи розраховує отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів.