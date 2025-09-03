Президент США Дональд Трамп доручив підготуватися до перебудови американської армії. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи зближення Китаю та РФ.

Трамп доручив підготуватися до перебудови армії США

Як зазначив Піт Гегсет у коментарі Fox News, “слабкість попередньої адміністрації призвела до зближення Росії та Китаю”.

– Це був жахливий розвиток подій через брак американського лідерства і брак американської сили. (…) Але саме тому президент Трамп доручив нам у Міністерстві оборони бути готовими перебудувати нашу армію історичним шляхом, відновити дух воїна і відновити стримування, а не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми не прагнемо конфлікту. Ми чітко дали це зрозуміти і Китаю, і Росії, і іншим. А тому, що, будучи готовими, ви запобігаєте цьому, – сказав він.

Зараз дивляться

Трамп висловив сподівання, що зближення КНР та РФ не призведе до повномасштабного військового конфлікту, проте наголосив, що американська сторона “завжди буде напоготові”.

– Наша робота полягає у тому, щоб підтримувати ці військові переваги у космосі, у небі, на морі, під водою і за допомогою вогню на великі відстані. Усі наші можливості, Золотий купол, який Китай знає, що він не може відтворити, ми відтворимо за цієї адміністрації, – сказав він.

У такий спосіб, на думку Гегсета, США вдасться зберегти стратегічну перевагу.

– Президент Трамп має чудові стосунки з президентом Сі і буде використовувати їх, сподіваючись знайти шляхи для нашої спільної роботи. В іншому разі ми завжди будемо напоготові, – наголосив Гегсет.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.